ميسي: بنزيما رائع.. وتوج بالكرة الذهبية عن جدارة

أشاد الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي، بتتويج الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم اتحاد جدة، بلقب الكرة الذهبية في العام الماضي.وقال ميسي، في فيلم وثائقي لصحيفة “ليكيب” الفرنسية: “بنزيما استحق الفوز بالكرة الذهبية في العام الماضي عن جدارة، بسبب الموسم الكبير الذي قدمه ولمسيرته بأكملها”.وأضاف النجم الأرجنتيني: “إن كريم بنزيما لاعب رائع.. هذه الجائزة مهمة بالنسبة له وبالنسبة لكرة القدم”.يذكر أن ليونيل ميسي من أبرز المرشحين لحصد الكرة الذهبية في العام الحالي، عقب تتويجه مع منتخب الأرجنتين بلقب كأس العالم 2022 في قطر.

وفي نفس السياق، قال جوزيه مورينيو مدرب روما، عن تتويج بنزيما: “أنا سعيد بهذه الجائزة لأنه في بعض الأحيان يكون لدينا شعور بأن الكرة الذهبية تكافئ المواهب فقط وتفتقد شيئا ما”.

وختم: “إنني أشعر بالرضا نفسه الذي شعرت به مع مودريتش، بسبب تتويج لاعب جماعي بالجائزة. لأن هذه هي كرة القدم.. إنها رياضة جماعية”.

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