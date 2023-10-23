لجنة امن محلية مروي تشيد بالشرطة بعد ضبط مسروقات الخرطوم

عقدت لجنة امن محلية مروي اجتماعا بمباني رئاسة شرطة المحلية ناقشت فيه مطلوبات العمل في الفترة المقبلة ووقفت علي حجم انجازات شرطة المحلية في الفترة السابقة وعقب الاجتماع زارت لجنة الامن مباني مباحث المحلية ووقفت علي الضبطيات الاخيرة لشعبة المباحث التي نجحت في ضبط عدد من المسروقات القادمة من ولاية الخرطوم..

والمتمثلة في اجهزة كهربائية والكترونية واسبيرات عربات ووقفت لجنة امن المحلية علي هذه الضبطيات برئاسة المدير التنفيذي للمحلية واشادت اللجنة بالجهود التي تبذلها شرطة المحلية والقوات النظامية الاخرى في بسط الامن والاستقرار بربوع المحلية كما ابان مدير شرطة محلية مروي ان الضبطيات ومكافحة الجريمة بانواعها تاتي باشراف مباشر من مدير شرطة الولاية الشمالية وبتناغم وانسجام تام بين كافة القوات النظامية مشيدا بالجهود المبذولة في سبيل تحقيق الامن وناشد مواطني المحلية الي ضرورة التبليغ الفوري عن الظواهر السالبة والجرائم التي ترتكب من واقع ان الامن مسؤولية الجميع هذا وقد اتخذت شرطة المحلية كافة الإجراءات القانونية في مواجهة المتهمين .

المكتب الصحفي لشرطة السودان