ترتيبات لإعادة تخطيط منطقة المحالج والسرايات بالحصاحيصا

ترأس الأستاذ صلاح الدين المدني وزير التخطيط العمراني المكلف بمكتبه صباح اليوم الإجتماع المشترك بين وزارة التخطيط العمراني ومشروع الجزيرة لمناقشة إعادة تخطيط منطقة المحالج والسرايات سكن العمال (الكمبو) بالحصاحيصا. حيث تم إستعراض القرارات التخطيطية وأقر الإجتماع تكوين لجنة عليا لتحديد حرمات المدن بالولاية تبدأ مهامها بمدينة الحصاحيصا لتحديد كيفية التعامل مع نصيب مشروع الجزيرة. سونا

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