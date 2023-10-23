أكد الأستاذ حسن أحمد سليمان مدير الإدارة العامة للمواد البترولية بولاية الجزيرة أن برنامج (وقودك) الذي ينتظم محطات الوقود بمدني يستهدف الضبط ومنع التلاعب وإيقاف السوق الاسود. وأعلن سليمان في تصريح لـ(سونا) أن هذا البرنامج (وقودك) جاء إنفاذا لتوجيهات والي الجزيرة لتحقيق العدالة في توزيع الوقود وإعطاء كل ذي حق حقه وذلك عبر إشراف ومتابعة من وزير المالية والإقتصاد والقوى العاملة. واوضح أن بطاقة صرف الوقود الإلكترونية تقوم بتنفيذها شركة متخصصة في هذا المجال عبر منسوبيها المنتشرين بمحطات الوقود. وأوضح مدير البترول بالولاية أن هذا العمل الفاعل بدأ بمحلية مدني الكبري وسيعمم على جميع المحليات ويشمل الأجهزة الأمنية وأجهزة الولاية المختلفة. سونا

كانت هذه تفاصيل خبر مدير البترول بالجزيرة: برنامج (وقودك) يستهدف ضبط ومتابعة التوزيع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.