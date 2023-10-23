وزير الصحة الإتحادي يجدد دعمه لقطاع الصحة بولاية البحر الأحمر

جدد وزير الصحة الإتحادي المكلف د.هيثم محمد إبراهيم دعمه لخطط وبرامج ومشروعات وزارة الصحة بولاية البحر الأحمر.

وتعهد خلال الإجتماع الذي انعقد اليوم بمكتبه بالحجر الصحي ببورتسودان، مع مدير عام قطاع الصحة المكلف بولاية البحر الأحمر د. احلام عبدالرسول موسى، بالعمل على إستقرار تقديم الخدمات الصحية .

ورحب الوزير بمدير القطاع الجديد بالولاية، متعهدا بتذليل كافة العقبات والمشاكل التي تعترض قطاع الصحة بالولاية، والعمل علي تكملة كل النواقص بمستشفى بورتسودان بإعتباره المستشفى الرئيسي بالولاية .

واستمع لشرح وافي من مدير عام القطاع حول الموقف الصحي والوضع الراهن بالولاية .

وتطرق الإجتماع للعديد من الموضوعات المتعلقة بخطط مركز الكلى وأهمية دعمه وزيادة ماكينات الغسيل.

وأشار الوزير إلى المجهودات الكبيرة لمركز غسيل الكلى ببورتسودان، موضحا أن الدولة عبر الإمدادات الطبية كانت توفر الغسلات خلال الأعوام السابقة دون اي إنقطاع، مبينا أن هناك بعض المشاكل تواجه القطاع الصحي بسبب الحرب، مؤكدا على ان الوزارة تسعى جاهدة لإستقرار عملية الغسيل لمرضى الكلى، مبشرا بتوفر الغسلات لستة اشهر قادمة ابتداءً من يوم 25 أكتوبر 2023م، متمنيا التوفيق لمدير عام قطاع الصحة الجديد .

ولفت الوزير إلى أن وزارة الصحة بالولاية في حوجة لدعم اكبر من الولاية، مشيرا لدور وزارته في اكتمال العمل بمستشفى بورتسودان بعد الزيارة الميدانية، موجها بالإستفادة من المبادرة المصرية القطرية لتطوير الخدمات بالولاية، بالإضافة إلى مشروع صندوق اعمار الشرق، والتنسيق لمساهمتهم في التشغيل الطبي، داعيا إلى الإهتمام بالصحة العامة ومكافحة الأوبئة وتقوية برامج صحة الأم والطفل بالولاية.

ونوه الوزير إلى ضرورة الإهتمام بالكوادر الصحية ودعمها، ملتزما بدعم مركز الكلى ببورتسودان خاصة انه يستقبل الكثير من مرضى الولاية والوافدين .