مجلس جامعة شندي يقرر استئناف الدراسة

قرر مجلس عمداء جامعة شندي استئناف الدراسة بصورة كاملة بكليتي الدراسات العليا والتنمية البشرية والتكنولوجية وبالتدرج للكليات الأخرى يتم الإعلان عنها عبر أمانة الشؤون العلمية لاحقاً بمنصات الجامعة الإلكترونية، ومخاطبة الامانة العامة للصندوق القومي لرعاية الطلاب وحكومة ولاية نهر النيل ومحليتي شندي والمتمة لتهيئة الداخليات لاستقبال الطلاب. وذلك في اجتماعه رقم (6) لسنة 2023م الذي أنعقد بإدارة الجامعة اليوم برئاسة دكتور حسن عوض الكريم على مدير الجامعة وتشريف المهندس المعتصم إبراهيم علي جاد الله ومديري صندوق رعاية الطلاب بمحليتي شندي والمتمة. وأكد رئيس مجلس الجامعة أهمية التنسيق مع الجهات ذات الصلة لتهيئة سكن طلاب الجامعة وطلاب الجامعات المتأثرة بالحرب الراغبين في استمرار دراستهم بجامعة شندي. فيما أكد السادة في إدارة صندوق رعاية الطلاب إنشغال عدد من مقار سكن الطلاب بالمحليتين بعدد من المتأثرين بالحرب بالخرطوم مما يتعذر معها استئناف الدراسة بكل كليات الجامعة. وفي فاتحة الاجتماع قدم السيد مدير الجامعة رئيس المجلس تنويراً عن مخرجات اجتماع مديري الجامعات مع وزير التعليم العالي والبحث والعلمي وما نتج عنه من قرارات وتوصيات، وتقدم بالتهنئة للبروفيسور ندى بابكر محمد إبراهيم الأستاذ بكلية السياحة والآثار الفائزة بجائزة المجلس العربي للآثاريين العرب للتميز الأكاديمى للعام ٢٠٢٣م وأعلن عن تبني الجامعة لمبادرة إعمار البلاد فيما بعد الحرب برعاية وإشراف السيد رئيس مجلس الجامعة. كما أطلع أعضاء المجلس على النشاط غير الأكاديمي الذي انتظم بالجامعة في فترة توقف الدراسة المتمثل في خدمة المجتمع عبر تقديم الخدمة الطبية النوعية بالمستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة بالجامعة والتي توجت ببداية المعالجة بالعلاج الإشعاعي بمركز علاج الأورام وأبحاث السرطان واستمرار العمل بمركز جراحة ومعالجة أمراض الكلى واستمرار العمل بكلية المجتمع التي تعمل علي تنفيذ برامج لعدد 120 دارسا بمركز الحاجة آمنة بنت الأرباب بالرحماب بمحلية المتمة. وقدم شكره لأفراد مبادرة النظافة ثقافة التي نفذها عدد من منسوبي الجامعة والتي تواصل عملها في إصحاح البيئة بعد من الكليات. سونا

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