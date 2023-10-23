الرئيسية/أخبار/ قوات الدعم السريع تقصف محطة بانت التحويلية بمنطقة أم درمان أخبار 2023-10-23 آخر تحديث: 2023-10-23 قالت مصادر للجزيرة بأن قوات الدعم السريع قصفت محطة بانت التحويلية بمنطقة أم درمان وأخرجتها عن الخدمة. الجزيرة – السودان 2023-10-23 آخر تحديث: 2023-10-23

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