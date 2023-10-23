حملة لإيقاف “خلاطات الذهب” داخل أحياء بربر وإقامة سواقى جديدة

كشفت سلطات محلية برر عن اعتزامها إيقاف خلاطات الذهب التي لا زالت تعمل داخل الأحياء السكنية وإقامة سواقي تعدين جديدة شرق وغرب بربر.

وقطع المدير التنفيذي لمحلية بربر إبراهيم كرار بضرورة إيقاف الخلاطات التي لا زالت تعمل داخل الأحياء رغم الأمر المحلي الصادر من الشركة السودانية.

وأكد خلال لقائه وفد الشركة السودانية للموارد المعدنية لمناقشة “عمليات التعدين بأسواق بربر سوقي (دارمالي العبيدية) والأضرار الناجمة عن التعدين بمناطق الإنتاج والحلول العاجلة بعد التنسيق مع الجهات ذات الصلة” الإجماع بضرورة تنظيم حملة إزالة( خلاطات الذهب) تبتدئ بحملة تنويريه اولاً ثم تنفيذ القرار المحلي بإزالتها نهائيا وإتخاذ الإجراءات القانونية لكل من يخالف الإجراء اللازم.

وفي ذات المنحى طالب مدير الشركة السودانية للمواد المعدنية بولاية نهر النيل معتز حاج نور المركز بتخفيض النسبه لصالح الولاية و أحكام مستوى التنسيق بين الشركة والَمحلية وتقديم رؤى لتطوير العملية التعدينية لزيادة وتطوير الإيرادات الداخلية.

وقال أن المشروعات المشتركة بين حكومة محلية بربر وشركة الموارد المعدنية ستطرح للتباحث في لقاءات مشتركة بين رئاسة الموارد المعدنية ووزارة المعادن الاتحادية كاشفا عن لقاء جامع مع شركات الامتياز العاملة بنهر النيل بما فيها كل محليات الولاية .

وشدد مدير التعدين بمحلية بربر عبدالعزيز فتح الرحمن على ضرورة تفعيل المسؤولية الاجتماعية للمجتمع المحلي داعيا الجهات ذات الصلة بتنقية العملية التعدينية داخل أسواق التعدين معرباً عن أمله بإقامة أسواق تعدين متطورة تنهض بالاقتصاد.

وفي ذات السياق دعا مدير سوق العبيدية يحي عبدالرحمن إلى التنسيق بين الشركة ومتحصلي الأسواق الى جانب توفير الصحة والأمن داخل أسواق التعدين.

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