قائد الهجانة بالابيض يستقبل قافلة دعم معركة الكرامة

استقبلت الفرقة الخامسة مشاة “هجانه” بمدينة الأبيض ولاية شمال كردفان قافلة دعم معركة الكرامة لدعم القوات المسلحة المقدمة من محلية شيكان وفعاليات المجتمع المدني.

وأكد المدير التنفيذي لمحلية شيكان الاستاذ عبدالناصر عبدالله محمد ان هذه القافلة واجب والتزام وطني تجاه القوات المسلحة، و قال أنها بداية ووثبة أولى والتزام من كل فعاليات المجتمع بالمحلية لدعم القوات المسلحة والهجانة.

من جانبه قال اللواء ركن فيصل محمد الحسن صالح قائد الفرقة الخامسة مشاة ان هذا الدعم يشكل دافعا قويا لمسيرة القوات المسلحة والهجانة مشيدا بالمجهودات التي بذلتها محلية شيكان لدعم ومساندة القوات المسحلة، واكد ان الفرقة تقدر الجهود الوطنية لإنسان شمال كردفان فى دعم القوات المسحلة ووقوفهم مع أفراد الهجانة طيلة هذه الفترة.

وأضاف قائد الهجانة ان هذا الدعم السخي ليس بغريب على إنسان الولاية، وأضاف ان هذه الحرب فرضت على القوات المسلحة والشعب السوداني وكان لزاما على المجتمع خوضها حتى ينعم الشعب السوداني بالامن والاستقرار، واكد ان مدينة الأبيض ظلت واقفه وداعمه للقوات المسلحة الهجانة منذ أمد بعيد الذي يؤكد وطنية مواطنى الأبيض.

سونا