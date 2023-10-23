مهاجما الإمارات يصارعان أساطير التهديف في سباق عالمي

وصل المهاجم علي مبخوت (33 عاما)، إلى 300 هدف في مسيرته مع الجزيرة منذ عام 2009، بعد تسجيله هدفا لفريقه ليفوز على ضيفه الوحدة (2-1)، في ذهاب الدور ربع النهائي من كأس مصرف أبوظبي الإسلامي.

بينما وصل المهاجم فابيو دي ليما (30 عاما)، إلى 200 هدف مع الوصل من 2014، عقب إحرازه هدفا ثالثا لفريقه في مرمى مضيفه شباب الأهلي، لينتصر الوصل (3-2) في ذهاب بطولة الكأس نفسها.ويشعل المعدل التهديفي العالي لمهاجمي المنتخب الإماراتي، على صعيد المسابقات المحلية، فتيل سباق خاص بينهما على الوصول إلى أعلى معدلات التسجيل، مع استعدادات الأندية الإماراتية لاستئناف دوري أدنوك للمحترفين الجمعة المقبل.ونجح مبخوت، بتسجيله لهذا المعدل العالي من الأهداف بشعار نادي الجزيرة، في الدخول ضمن القائمة العالمية لأعلى اللاعبين إحرازا للأهداف بقميص ناد واحد خلال القرن 21، متجاوزا نجوم كبار.

ويتوقع أن يدخل ليما القائمة نفسها خلال الموسم المقبل، إذ يحتاج 54 هدفا لتجاوز الإنجليزي واين روني، الذي سجل 253 هدفا بقميص مانشستر يونايتد من 2004 إلى 2017.

كما ينتظر أن يرتقي مبخوت في الترتيب، نظرا لكونه ما زال في نادي الجزيرة، وينافسه أيضا جوي جورميلي، الذي سجل 265 هدفا بقميص نادي كلينتونفيل الأيرلندي منذ 2011، ولا يزال يدافع عن نفس شعار ناديه.

ويتصدر هذه القائمة حاليا، الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي، بتسجيله 672 هدفا بقميص برشلونة من 2004 إلى 2021، ويليه الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي أحرز 450 هدفا مع ريال مدريد من 2009 إلى 2018.ويأتي خلفهما كريم بنزيما، إذ سجل 354 هدفا مع ريال مدريد من 2009 إلى 2023، وروبرت ليفاندوفسكي بواقع 344 هدفا مع بايرن ميونخ من 2014 إلى 2022.

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