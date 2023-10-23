قال والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة أن الحفاظ على تأريخ وتراث السودان مسئولية وطنية تقع مسئوليتها على كل مواطن يصون ويرعى المورثات في زمن الحرب بعد تواتر الروايات عن الاعتداء الذي طال ما يعبر عن هوية السودان. ووصف الوالي المواطن السوداني الاعلامي إسماعيل عبد الله والذي يحتفظ بمنزله بحارة الصحفيين بمعرض كامل عن رموز الحركة الوطنية والشخصيات التي تعاقبت على حكم البلاد والاحداث المصاحبة للحقب التأريخية بجانب إحتفاظه بمقتنيات أثرية نادرة وأجهزة راديو وتلفاز وسينما وأجهزة تسجيلات وغيرها من الاواني النحاسية التي كانت سائدة قبل سنوات ماضية. وطالب الوالي كل مواطن يحتفظ بمقتنيات أثرية الحفاظ عليها حتى نحفظ لبلادنا تأريخها. وتعهد الوالي بتشييد صالة بمواصفات تمكن المهتم بالتراث إسماعيل عبد الله من الاحتفاظ بهذه القطع النادرة والصور وأرشيف الصحف حتى لا تتعرض للتلف والضياع. سونا

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصور.. مواطن يحتفظ ب مقتنيات أثرية نادرة وأجهزة راديو وتلفاز وسينما وأجهزة تسجيلات ووالي الخرطوم يزوره لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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