الشبو والحشيش الافغاني .. شرطة مكافحة المخدرات بنهر النيل توقع عدد من التجار

اوقعت شرطة مكافحة المخدرات بولاية نهر النيل عدد من كبار تجار المخدرات بعطبرة والدامر وذلك من خلال الضبطية التي تعد من انجح الضبطيات وتعود تفاصيلها الي العملية النوعية التي قامت بها قوة من شرطة مكافحة المخدرات الولاية بقيادة مدير إدارة مكافحة المخدرات بالولاية والتي اسفرت عن ضبط اكبر تاجر مخدرات بمنطقة المقرن بحوزته 100 جرام من *الشبو والحشيش الافغاني*
وفي ذات السياق فقد تمكنت القوة من الايقاع باحد تجار مخدر الكبتاجون بمدينة الدامر وبحوزته *168* *حبة* . تم فتح بلاغات في مواجهتهما تحت المادة *15 أ* من قانون المخدرات وجاري استكمال التحري .
المكتب الصحفي لشرطة السودان
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