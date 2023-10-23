جامعة أم درمان الإسلامية تقرر استئناف الدراسة لمرحلة البكالريوس

عقد مجلس عمداء جامعة أم درمان الإسلامية اجتماعا اسفيرياً وقرر استئناف الدراسة والأنشطة الأكاديمية لمرحلة البكالريوس وتكوين لجنة لترتيب استئناف الدراسة بالكليات والمعاهد والفروع الآمنة. الجزيرة – السودان

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