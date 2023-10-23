السودان يدشن نظام جمركي مهم بالمنطقة الحرة بورتسودان

دشنت جمارك ولاية البحر الأحمر بالمنطقة الحرة العمل بنظام الأسيكودا العالمية وقالت الجمارك ، ان نظام الاسيكودا العالمية بعتبر من أحدث النظم الجمركية العالمية ويسهم اسهاماً كبيراً في تسهيل وتبسيط الإجراءات الجمركية وحركة التجارة العالمية بجانب احكام الرقابة الجمركية على الواردات والصادرات..

يشار الى ان مدير الإدارة العامة للإلتزام والتسهيل للواء شرطة “حقوقي” عبد الرحمن بدوي عبيد، و اللواء شرطة ياسر صديق محمد أحمد مدير دائرة جمارك البحر الأحمر

بحضور العميد شرطة مجدي مدني الشيخ مدير دائرة تقنية المعلومات والعميد شرطة خالد عثمان الفكي مدير إدارة المستودعات والمناطق الحرة وعدد من السادة الضباط وضباط الصف والجنود. اليوم التالي

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