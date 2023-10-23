علماء يتوصلون إلى سبب جديد لحدوث العقم لدى الرجال

يعاني الملايين من الأزواج حول العالم من العقم، و50% من الحالات تنشأ عند الرجال، وفي 10% منهم لا يتم إنتاج سوى القليل من الحيوانات المنوية، أو لا يتم إنتاجها على الإطلاق.

ومن هذا المنطلق، قامت مجموعة من الباحثين في معهد ستورز للأبحاث الطبية، بالتعاون مع مركز ويلكوم لبيولوجيا الخلية في جامعة إدنبرة، بتسليط الضوء على الأخطاء التي قد تحدث في عملية تكوين الحيوانات المنوية، ما يؤدي إلى نظريات محتملة حول العلاجات الممكنة.

وفي معظم االأحياء التي تتكاثر جنسيا، بما في ذلك البشر، يجب بناء بنية بروتينية مهمة تشبه الجسر الشبكي بشكل صحيح لإنتاج خلايا الحيوانات المنوية والبويضات، حسب الدراسة التي نشرت في مجلة “ميديكال إكسبريس”.

واكتشف الفريق بقيادة كاثرين بيلمير، باحثة ما بعد الدكتوراه السابقة، أنه في الفئران، أدى تغيير نقطة واحدة ومحددة للغاية في هذا الجسر إلى انهياره، ما أدى إلى العقم، وبالتالي توفير نظرة ثاقبة للعقم البشري عند الذكور بسبب مشاكل مماثلة مع الانقسام الاختزالي.

وقالت كاثرين بيلمير، أحد أعضاء الفريق: “أحد العوامل المساهمة بشكل كبير في العقم هي عيوب الانقسام الاختزالي، ولفهم كيفية فصل الكروموسومات إلى خلايا تكاثرية بشكل صحيح، نحن مهتمون حقا بما يحدث قبل ذلك مباشرة عندما يتشكل مجمع السينابتونيمال بينها”.

ويشكل البروتين الذي درسه الباحثون في هذه الدراسة، شبكات الجسر الذي يحتوي على قسم موجود في البشر والفئران ومعظم الفقاريات الأخرى، ما يشير إلى أنه مهم للحصول على نتائج واضحة.

واستخدم الباحثون تقنية دقيقة لتحرير الجينات من أجل إجراء طفرات في أحد البروتينات المعقدة السينابتونيمالية الرئيسية في الفئران، ما سمح لهم، لأول مرة، باختبار وظيفة المناطق الرئيسية من البروتين في الحيوانات الحية، وتم التحقق من أن طفرة واحدة فقط، تم التنبؤ بها من تجارب النمذجة، هي السبب في العقم لدى الفئران.

وأضاف الباحثون أن هذا العمل يساعد على استشفاء عدد كبير من حالات العقم، ويعتبر نقطة ارتكازية يمكن من خلالها العمل على علاج حالات العقم لدى الرجال.

وكالة سبوتنيك