شاهد بالفيديو.. فتاة سودانية تشكو للناشط المثير للجدل جوان الخطيب: (مقيمة في السعودية ووضعي المادي أكثر من ممتاز أصرف راتب 20 ألف ريال وأبحث عن رجل يحبني ويدلعني) وجوان يرد عليها بسخرية

دخلت فتاة سودانية في محادثة مع الناشط المثير للجدل جوان الخطيب, وذلك في بث مباشر على تطبيق “تيك توك” الشهير.

وبحسب متابعات محرر موقع النيلين فقد حكت الفتاة مشكلتها في شكل استشارة طلبت من خلالها المساعدة من جوان ومتابعيه.

وأكدت الفتاة في حديثها أن وضعها المادي ممتاز وتقيم في المملكة العربية السعودية وتتقاضى راتب يصل إلى 20 ألف ريال في الشهر.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين فقد ذكرت الفتاة أن كل ما تريده هو رجل يحبها ويدلعها, من جانب فقد سخر الناشط المثير منها بعد أن أخبرته بعمرها.

حيث أكدت أن عمرها 29 عام وهو ما جعل الخطيب يسخر منها ويطالبها بأن تدلعها نفسها لأنها قد تقدمت في العمر على حسب وصفه.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)