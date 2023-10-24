شاهد بالفيديو.. نجل المدرب فوزي المرضي يبكي بحرقة ويكشف التفاصيل الكاملة لوفاة والده واستشهاد شقيقته الدكتورة بطلقة طائشة خلال الحرب ويبرئ الجيش ويتهم قوات الدعم السريع

حكى نجل مدرب الهلال ولاعبه الدولي السابق الراحل فوزي المرضي, التفاصيل الكاملة لوفاة والده واستشهاد شقيقته الدكتورة آلاء في اليوم الأول من الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد وصف أحمد فوزي, اليوم الأول من الحرب بالصعب خصوصاً وأن الحرب اندلعت في الوقت الذي كانت فيه شقيقته الشهيدة في داومها بمستشفى النو بأم درمان.

وذكر أحمد, أنه نجح وبعد صعوبة بالغة في إعادة شقيقته للمنزل إلا أنها أصيبت بطلقة طائشة أصابت والدتها أولاً وأردتها شهيدة داخل منزلها, مؤكداً أن الطلقة جاءت طائشة من أفراد الدعم السريع لأن الجيش لم يكن متواجد في الحي الذي يسكنون فيه لحظة إطلاق الطلقة.

كما كشف وبحسب ما نقل عنه محرر موقع النيلين عن الصعوبات التي واجهتهم لدفن والدته الذي فارق هو الآخر بعد أيام من استشهاد إبنته الدكتورة آلاء.

وأكد نجل المدرب الراحل أنه كان مصر على دفن والده في مقابر “البكري” بأم درمان بعد توصيات من عمه المتواجد خارج البلاد وقتها.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)