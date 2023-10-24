شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء سودانية فائقة الجمال تغني وتتمايل في الرقص على أنغام “خجلانة” والجمهور يشكك ويشبهها بجسناوات لبنان والسبب جمالها الملفت (مافي سودانية بالطعامة والحلاوة دي)

شغلت حسناء فائقة الجمال الأسافير وذلك بعد ظهورها في مقطع فيديو واسع التداول والانتشار على منصات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد تداول نشطاء مقطع فيديو للفتاة التي قالوا أنها سودانية, وظهرت من خلاله وهي تتمايل في الرقص على أنغام الأغنية الشهيرة هذه الأيام “خجلانة”.

متابعوا الصفحات التي قامت بنشر المقطع عبروا عن ذهولهم وشككوا في هوية الفتاة رغم تأكيدات ناشري المقطع بأنها سودانية, وذكر أحدهم في تعليقه (دي لبنانية مافي سودانية بالحلاوة والطعامة دي).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)