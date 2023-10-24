حظي مغترب سوداني شاب بإعجاب الآلاف على مواقع التواصل الاجتماعي ببلاده وذلك بسبب موقفه الجميل مع صديقه بالغربة. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد قام الشاب وفي أجواء أخوية تدل على عمق العلاقة بينهما بوضع “الحنة” لصديقه وسط اعجاب المتابعين. وعبر عدد كبير من المعلقين عن اعجابهم بموقف الشاب تجاه صديقه في بلد الاغتراب, خصوصاً وأنه يريد أن يدخل الفرح والسرور في قلب صديقه, وعلق أحد المعجبين بالمقطع (حرم تبشروا الاتنين). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. على أنغام أغنية الفنانة هدى عربي “جيد لي” مغترب سوداني يضع “الحنة” لصديقه العريس ويحظي بإعجاب الآلاف على مواقع التواصل ومتابعون: (حرم تبشروا بالخير انتو الاتنين) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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