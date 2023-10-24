خطفت الفنانة السودانية الشهيرة ندى محمد عثمان “القلعة”, الأضواء على ممواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا ببلادها. وبحسب متابعات محرر موقع النيلين فقد أبهرت الفنانة الملقبة بسيدة الغناء السوداني جمهورها ومتابعيها بعد ظهورها بإطلالة أنيقة في أحدث ظهور لها وفقاً لما أكد المتابعون. وظهرت القلعة وهي ترتدي الثوب السوداني وتغني أغنية الشهيرة (ضرب الجلة) والتي تقول في مقطع منها (المحرش ما بقاتل) وسط تفاعل جمهورها الذي طرح سؤال مكرر يقول فيه (تكون قاصدة منو؟). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. في أحدث ظهور لها.. الفنانة ندى القلعة تبهر المتابعين بإطلالة أنيقة وملفتة وهي تغني (المحرش ما بقاتل) ومتابعون: (تكون قاصدة منو؟) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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