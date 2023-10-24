تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان مقطع فيديو وجد حظه من الشهرة والتفاعل بعد أن تمت مشاركته على نطاق واسع عبر السوشيال ميديا. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد نجح الرجل في خطف ضحكات متابعي ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بعد تقليده لموظفات شركات الطيران بطريقة مضحكة. وقام الرجل عبر “مايك” تقليدي بتقليد الموظفات لحظة تنبيه المسافرين بالتوجه للطائرة, وطالب متابعون للمقطع شركة الطيران التي ذكرها بمنحه تذكرة سفر مؤكدين أن الرجل منحهم دعاية مجانية. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. رجل سوداني يقلد موظفات شركات الطيران بطريقة مضحكة ومتابعون يطالبون شركة الطيران التي ذكرها بمنحه تذكرة سفر (عمل ليكم دعاية مجانية) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.