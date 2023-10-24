عائشة الماجدي: رمم قحت خاتين الجيش السوداني الوطني في مرتبة واحدة مع مليشيا الدعم السريع

رمم قحت خاتين الجيش السوداني الوطني في مرتبة واحدة مع مليشيا الدعم السريع !!!

لسه بقولوا طرفي الحرب !!!!

القحاتة ديل لي بكرهوا الجيش بالطريقة دي

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