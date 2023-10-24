شاهد بالصور.. شمس الكويتية: عندما أترك الموقف بدون ردة فعل اعلم أنني تركتك معه!

في أحدث ظهور للفنانة شمس الكويتية، وفي إطلالة ساحرة جديدة وهي ترتدي فستان باللون الأسود المشجر، قالت : “عندما أترك الموقف بدون ردة فعل اعلم أنني تركتك معه”.
ونشرت “شمس الكويتية” الصورة على حسابها في انستقرام، حيث تمتلك أكثر من ستة ملايين متابع، يتفاعلون معها عبر الرموز والتعليقات المشجعة.
وكان التفاعل هذه المرة على التعليق الذي كتبته شمس الكويتية، وبدأ كل متابع”ة يفسر على هواه.
الخرطوم – “أخبار الخليج 365”
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