ابوحمد تعلن انطلاقة العام الدراسي في الخامس من نوفمبر

أكد الاستاذ مامون مجذوب شعرابي المدير التنفيذي لمحلية ابوحمد بولاية نهر النيل – شمال الخرطوم – تسخير كافة امكانيات المحليه لانطلاقة العام الدراسي بكل مدارس المحلية. جاء ذلك لدى استقباله بمكتبه اليوم الاستاذ عيسي محمد عيسي مدير الادارة العامة للتعليم بالمحلية بحضور الاستاذ حامد الحسن مدير المرحلة المتوسطة. ووجه بمعالجة كافة المعوقات والمطلوبات التي تواجه بداية العام الدراسي خاصة علي صعيد المرحله المتوسطة واستيعاب التلاميذ الجدد. من جانبه قدم الاستاذ عيسي محمد عيسي مدير الاداره العامة للتعليم بالمحليه قدم للمدير التنفيذي تقريرا متكاملا حول الاحتياجات المتمثله في صيانة بعض المدارس والتجليس واستيعاب التلاميذ الوافدين واشاد بالمعالجه الفوريه لكل مطالبهم من قبل الادارة التنفيذية بالمحلية معلنا جاهزيتهم للعام الدراسي بنسبة ١٠٠%. من جانبه اعرب الاستاذ حامد الحسن مدير المرحله المتوسطة عن شكره للمدير التنفيذي وجهازه الاداري الذي زلل الصعاب من اجل تسهيل انطلاقة العمليه التربويه والتعليمة معلنا جاهزيتهم لانطلاقة العام الدراسي في الخامس من نوفمبر القادم. سونا

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