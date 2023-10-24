أبدى البرتغالي جورجي جيسوس مدرب فريق الهلال السعودي، سعادته بالفوز العريض على ضيفه مومباي سيتي الهندي 6-0، مساء الاثنين، ضمن الجولة الثالثة لمجموعات دوري أبطال آسيا.
وتقدم الهلال بهدف في الدقيقة (5) عن طريق ألكسندر ميتروفيتش، ثم انفجر في نصف ساعة تقريبا بالشوط الثاني، حيث سجل 5 أهداف: ثنائية أخرى لميتروفيتش (67، 80) وهدف لكل من سافيتش (75) ومحمد البريك (82) وعبد الإله المالكي (90+5).
وقال جورجي جيسوس في مؤتمر صحفي عقب المباراة: “أظهرنا جودة عالية، الهدف الأول سهل لنا المهمة”.وأضاف: “أحدثنا الفارق في النصف ساعة الأخيرة من المباراة، ولم يستطع المنافس مقاومة الطريقة التي لعبنا بها، وأيضا ساعدتنا حالتنا البدنية واللياقية للعب بوتيرة واحدة”.
وأردف: “النتيجة الكبيرة ساعدتنا على إشراك لاعبين مثل عبد الإله المالكي العائد من الإصابة، والشاب محمد القحطاني”.
وواصل: “أنا أعرف محمد البريك وياسر الشهراني منذ ولايتي الأولى مع الهلال، مما ساعدني في عملية التدوير بينهما. زيادة الخيارات المتاحة يزيد من قوة المجموعة”.
كووورة
كانت هذه تفاصيل خبر سداسية هلالية في الشباك الهندية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.