سداسية هلالية في الشباك الهندية

أبدى البرتغالي جورجي جيسوس مدرب فريق الهلال السعودي، سعادته بالفوز العريض على ضيفه مومباي سيتي الهندي 6-0، مساء الاثنين، ضمن الجولة الثالثة لمجموعات دوري أبطال آسيا.

وتقدم الهلال بهدف في الدقيقة (5) عن طريق ألكسندر ميتروفيتش، ثم انفجر في نصف ساعة تقريبا بالشوط الثاني، حيث سجل 5 أهداف: ثنائية أخرى لميتروفيتش (67، 80) وهدف لكل من سافيتش (75) ومحمد البريك (82) وعبد الإله المالكي (90+5).

وقال جورجي جيسوس في مؤتمر صحفي عقب المباراة: “أظهرنا جودة عالية، الهدف الأول سهل لنا المهمة”.وأضاف: “أحدثنا الفارق في النصف ساعة الأخيرة من المباراة، ولم يستطع المنافس مقاومة الطريقة التي لعبنا بها، وأيضا ساعدتنا حالتنا البدنية واللياقية للعب بوتيرة واحدة”.

وأردف: “النتيجة الكبيرة ساعدتنا على إشراك لاعبين مثل عبد الإله المالكي العائد من الإصابة، والشاب محمد القحطاني”.

وواصل: “أنا أعرف محمد البريك وياسر الشهراني منذ ولايتي الأولى مع الهلال، مما ساعدني في عملية التدوير بينهما. زيادة الخيارات المتاحة يزيد من قوة المجموعة”.

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