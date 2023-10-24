بقيادة الجزائري بونجاح: السد يمزق شباك الفيصلي بسداسية في أبطال آسيا

حقق السد القطري فوزا كبيرا على الفيصلي الأردني بنتيجة (6-0)، اليوم، بستاد جاسم بن حمد، في الجولة الثالثة من المجموعة الثانية لبطولة دوري أبطال آسيا.

أحرز أهداف السد كل من الجزائري بغداد بونجاح “3 أهداف”، والإكوادوري جونزالو بلاتا ومصطفى مشعل ويوسف عبدالرزاق، في الدقائق 9 و50 و51 و52 و63 و83.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد السد إلى 4 نقاط احتل بها المركز الثالث بالمجموعة، وتمسك بحظوظه في التأهل للدور المقبل، بينما بقى الفيصلي دون نقاط وانتهت آماله في البطولة القارية.

هدأت الأمور قليلا بعد ذلك وسط محاولات على استحياء من الفيصلي، قبل أن يعود بونجاح ويضيف الهدف الخامس للسد ثم سجل يوسف عبدالرزاق، السادس قبل النهاية بـ7 دقائق.

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