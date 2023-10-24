توتنهام يستعيد صدارة البريميرليج من بوابة فولهام

استعاد توتنهام صدارة الدوري الإنجليزي، بتغلبه على ضيفه فولهام بهدفين دون رد، مساء اليوم الإثنين، ضمن مباريات الجولة 9.
سجل ثنائية توتنهام كل من هيونج مين سون في الدقيقة (36) وجيمس ماديسون في الدقيقة (54).
بذلك ارتقى توتنهام إلى الصدارة بعدما رفع رصيده إلى 23 نقطة، بينما تجمد رصيد فولهام عند 11 نقطة في المركز ال13.فرط فولهام في فرصة تقليص الفارق في الدقيقة 84، بعد تلقي البديل خيمينيز بينية مميزة داخل المنطقة، لينفرد بفيكاريو ويسدد كرة قوية تألق الحارس في التصدي لها، لينتهي اللقاء بفوز توتنهام (2-0).
كووورة
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