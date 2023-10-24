السبت المقبل افتتاح عمليات الشبكية بمستشفى مكة بمدني

أكملت بمستشفى مكة لطب العيون بمدني كافة الإستعدادات لإفتتاح عمليات جراحة الشبكية إبتداءً من السبت القادم بواسطة الدكتور عمرو العاص إختصاصي الشبكية والسائل الزجاجي . ولفت الأستاذ أحمد حسن مقلد مدير مستشفى مكة بمدني في تصريح (لسونا) أن عمليات الشبكية من العمليات النادرة وإفتتاحها يعزز إستراتيجية إدارة المستشفى الرامية للنهوض بالخدمة الصحية في كافة مناحي صحة العين بتوفير العيادات والعمليات التخصصية النادرة والإستفادة من الأطر الطبية القادمة من ولاية الخرطوم داعياً مواطني ولاية الجزيرة والولايات المجاورة للإستفادة من هذه العمليات. وأكد أن عمليات الشبكية جاءت عقب الإستجابة الكبيرة التي وجدتها عيادات الشبكية بالمستشفى والتي تم إفتتاحها في يونيو الماضي . سونا

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