ترتيبات لفتح المدارس بولاية سنار للعام الدراسي الجديد

اكد وزير التربية والتوجيه ولاية سنار استاذ بابكر محمد سر الختم أن ترتيبات وزارته لفتح المدارس تجرى على قدم وساق إذا تم الفصل في صرف مرتبات المعلمين.

وقال سيادته في تصريح لسونا عقب اجتماعه مع لجان حصر المدارس الماهوله بالوافدين ان المرتبات هي شأن اتحادي.

واضاف الوزير ان لديه اجتماع مهم مع لجنة امن الولاية وبعض الجهات الأخرى المختصة حول رؤية ولاية سنار بشأن المرتبات ورفعها للمركز .

واشار سر الختم الي ان وزارة التربية والتوجيه ولاية سنار تقوم بترتيبات وإجراءات إدارية وفنية لفتح المدارس بحسب توجهيات قرار مجلس السيادة لإستئناف العام الدراسي بالولايات الآمنة .

وقال ان الوزارة ملتزمة بإستيعاب جميع التلاميذ والطلاب الوافدين من ولاية الخرطوم بسبب الحرب.

وكشفت لجنة حصر الوافدين خلال إجتماع وزير التربية والتوجيه بها، أن عدد المدارس التي يقطنها وأفدون حسب المحليات بلغ (45) مدرسة منها خمسة عشرة مدرسة بمحلية سنجة و (26) مدرسة بمحلية سنار و (3) مدارس بمحلية السوكي ومدرسة واحدة بمحلية أبوحجار.

واضافت اللجنة أن جميع المدارس المأهولة بالوافدين هي مدارس ابتدائية ومتوسطة عدا مدرستان ثانويتان بسنجة وأن عدد الوافدين بالمدارس بلغ 1760 فردا وتابعت لجنة الحصر أن حالة بيئة بعض المدارس سيئة وأخرى جيدة وتحتاج لصيانة خاصة الحمامات.

فيما أكدت وزارة المالية في إجتماع سابق حول ترتيبات فتح المدارس إلتزامها بالصيانة.

ولفت وزير التربية والتوجيه إلى استمرار التنسيق والاجتماعات مع الجهات ذات الصلة من اجل الترتيب لفتح المدارس.