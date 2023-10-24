تنفيذي المجلد يشيد بدور الشباب في إنجاح برامج إصحاح البيئة

نفذ مركز شباب مدينة المجلد بولاية غرب كردفان ضمن «مبادرة شباب من أجل السلام» حملة وطنية لإصحاح البيئة استهدفت نظافة الأسواق وأماكن تجمع النفايات وبعض شوارع الأحياء السكنية المجاورة للسوق الكبير والتي استمرت ليومين بمشاركة المدير التنفيذي لمحلية المجلد الأستاذ معتز أبوشلوخ وشارك في الحملة بجانب الشباب تجار السوق وجمعية الهلال الأحمر إلى جانب إدارة الشؤون الصحية بالمحلية والغرفة التجارية والإدارة الأهلية وبعض الأعيان .

وقد اثنى المدير التنفيذي للمحلية على الدور الكبير الذي قام به مركز شباب مدينة المجلد وإنجاح حملة إصحاح البيئة، مبيناً إن مثل هذه الأعمال التطوعية ستسهم في خلق بيئة صحية واجتماعية خالية من الظواهر السالبة كما انها تعزز من قيم الترابط الاجتماعي والاستقرار الامني.

وشدَّد معتز ابوشلوخ على ضرورة المحافظة على صحة البيئة التي أعتبرها من أهم البرامج نسبةً لإنعكاسها على بقية القطاعات الأخرى .

هذا وقد حث المجتمعات على ضرورة التعاون والعمل الجماعي والمشاركة الفاعلة لأجل أن تظل مدينة المجلد آمنة ومستقرة وخالية من الكوارث الصحية .

وأشار إلى المردود الإيجابي لمثل هذا الأعمال التطوعية التي أحدثت تدافعاً كبيراً من أجل حب الوطن .