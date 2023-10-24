الكشافة بسنار تنفذ حملة تبرع بالدم للمرضى ومصابي الحرب

نفذت جمعية الكشافه السودانية بولاية سنار مبادرة للتبرع بالدم للمرضى ومصابي الحرب بولاية سنار. وقال رئيس جمعية الكشافة السودانية فرع ولاية سنار خالد حسين الشيخ إن المبادره نشأت من جمعية الكشافة بمحلية سنار مشيراً إلى أن المبادرة وجدت إقبالاً كبيراً من المواطنين حيث تم جمع أكثر من 70 زجاجة دم في اليوم الأول للمبادرة، مؤكداً أن الجمعية تعمل على تعميم المبادرة على جميع محليات الولاية. فيما أكد مدير جمعية الكشافة السودانية بمحلية سنار أن المبادره أتت بالتعاون مع إدارة المعامل وبنوك الدم بوزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بولاية سنار. وكشف مدير جمعية الكشافة السودانية بمحلية سنار أن المبادرة حققت نجاحاً كبيراً في يومها الأول وقال إن المبادره ستتواصل دعماَ للمرضى ومصابي الحرب. من جانبه ثمن مدير المعامل وبنوك الدم بوزارة الصحة والتنمية الإجتماعية بولاية سنار عبد المنعم سليمان ثمن جهود جمعية الكشافة السودانية بمحلية سنار ومبادراتها القيمة. وأبان أن حملة التبرعات تمت وفق الأسس والمعايير لنقل الدم بعمل كل الفحوصات للمتطوعين والمتبرعين بالدم داعياً لتوسعة المبادره لتشمل جميع محليات الولاية. سونا

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