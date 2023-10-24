كم مرة يمكن شرب القهوة في اليوم دون أضرار؟

تعتبر القهوة مشروبًا شائعًا ومحبوبًا في جميع أنحاء العالم، وفي ظروف عادية ودون أي مشاكل صحية معروفة؛ يمكن للأشخاص تناول القهوة بمعدل معتدل، دون أن يسبب ضررًا كبيرًا لهم، ومع ذلك، يجب أن يكون الاعتدال هو السمة البارزة.
كشف موقع هيلثي عن توصيات عامة بشأن استهلاك القهوة، وهي:
الاعتدال في تناول القهوة:
يُنصح عادة بتناول القهوة بمعدل معتدل، وذلك يعني تقليل استهلاك القهوة إلى ما بين 1-3 أكواب في اليوم. يمكن أن يختلف هذا المعدل بناءً على التحمل الفردي للقهوة وحالة الصحة العامة.
الحساسية للكافيين:
يجب أن يأخذ الأشخاص في الاعتبار أن بعض الأشخاص قد يكونون أكثر حساسية لتأثيرات الكافيين من الآخرين. قد يتسبب تناول كميات كبيرة من القهوة في الارتجاع البيولوجي والقلق واضطرابات النوم لدى الأشخاص الحساسين، حتى في الكميات المعتدلة.
الأمراض الصحية الأخرى:
قد تكون هناك بعض الحالات الصحية التي تستدعي تقليل استهلاك القهوة أو تجنبها بشكل كلي. على سبيل المثال، الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، أو اضطرابات النوم، أو القلق المفرط، قد يكونون أكثر عرضة لتأثيرات الكافيين السلبية.
ومن المهم الاستماع لجسمك والانتباه إلى أي تأثيرات سلبية تحدث عند تناول القهوة، فإذا كنت تشعر بالقلق أو الاضطراب أو تلاحظ أي تأثير سلبي آخر؛ يجب عليك التحدث إلى الطبيب، للحصول على توجيهات شخصية، ونصائح صحية ملائمة لك.
صدى البلد
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