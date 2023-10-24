هالاند.. صيام تهديفي في دوري أبطال أوروبا

يعود آخر هدف لإيرلينغ هالاند في دوري أبطال أوروبا إلى 19 أبريل (نيسان) 2022، في مباراة إياب الدور ربع النهائي ضد بايرن ميونيخ، عندما سجل هدفه الثاني عشر في المسابقة، وهو ما جعله يتصدر قائمة هدافي الموسم، دون أن يحتاج للتسجيل في مرمى ريال مدريد في نصف النهائي أو في مرمى إنتر ميلان في النهائي.

وساهم نجاح السيتي، بفضل هدف رودريغو هيرنانديز في المباراة النهائية في إسطنبول، في عدم بروز الجفاف التهديفي البسيط للاعب النرويجي، الذي سجل إجمالي 52 هدفاً في 53 مباراة، ونجح في تحطيم الرقم القياسي للحذاء الذهبي في البريمير ليغ، وتم التصويت له كأفضل لاعب في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” الموسم الماضي.

وأقل ما يمكن قوله هو أن الحديث عن الصيام التهديفي برقم قياسي كهذا هو أمر غريب، لكن حقيقة أن هالاند لم يهز الشباك أمام ريد ستار وأمام لايبزيغ، في أول مباراتين من دور المجموعات هذا الموسم، ترفع عدد المباريات المتتالية، التي لم يسجل فيها هالاند وليس لأنه لم تتح له الفرص، إلى خمسة لقاءات.

وتُظهر إحصائية الأهداف المتوقعة، أي التي تقيس كل تسديدة مع احتمالية أن تنتهي بهدف، بناء على معايير مثل المسافة إلى المرمى وموقع الكرة والمنافسين، أن نسبة هالاند كانت (4.5xG) في المباريات الخمس التي لم يسجل فيها، أي أنه في تلك الفترة كان يجب أن يسجل أكثر من أربعة أهداف.

ومن أجل فهم مدى غرابة هذا الأمر بالنسبة للاعب مثل هالاند، يجدر التركيز على معدل التهديف المتوقع منه الموسم الماضي، عندما كان 42.85، أي بناء على الإحصائيات كان يجب أن يسجل 42 أو 43 هدفاً، لكنه سجل 52 هذا الموسم، 2023-2024، لذا بدا ملحوظاً الفترة الأخيرة التراجع المسجل في أوروبا وفي الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث سجل تسعة أهداف من أصل 10.67 هدفاً متوقعاً.

رياضة 24