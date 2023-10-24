والى القضارف يوكد فتح آفاق الاستثمار بالولاية

جدد والى القضارف المكلف الاستاذ محمد عبدالرحمن محجوب حرص حكومة الولاية على توطين الصناعات وجذب الاستثمارات ورؤوس الاموال الوطنية والاجنبية للولاية لتلبية حاجات مواطني الولاية وتحقيق عوائد اقتصادية لخزينة الولاية والخزانة العامة للدولة

جاء ذلك لدى لقائه بمكتبه اليوم مدير مجموعة اصيل القابضة د/ محمد الحسن شاع الدين بحضور المدير العام لوزارة المالية الاستاذة نجاة احمد محمد والمدير التنفيذى لمحلية ريفى وسط القضارف الاستاذ الرشيد قسم الله حيث بحث اللقاء عددا من الموضوعات المتعلقة بالمشروعات التى تنوي المجموعة تنفيذها بالولاية.

ورحب الوالى المكلف بمدير المجموعة مؤكدا استعداد حكومة الولاية لتقديم التسهيلات اللازمة للمجموعة عبر مفوضية الاستثمار بالولاية مشيرا الى خطة حكومة الولاية الرامية الى التوسع فى تنفيذ المخططات الصناعية والعمل الاستثمارى بالولاية وصولا للاهداف المنشودة . سونا

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