20 ألف دولار من الصليب الأحمر الدولي لدعم مستشفى المناقل

وقفت الأستاذة حنان الصادق العوض مدير وحدة مدينة المناقل الإدارية ممثل المدير التنفيذي لمحلية المناقل وأعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر السوداني والهلال الأحمر السوداني على المشكلات بمستشفى المناقل في إيجاد محرقة للنفايات الطبية ومعالجة الصرف الصحي.

من جانبه أشاد الأستاذ سامي إبراهيم مصطفى مشرف الهلال الأحمر السوداني بالمناقل بإستجابة الصليب الأحمر الدولي تجاه توفير بعض إحتياجات المستشفى بتوفير سرائر وناموسيات وأدوية وعمل دراسة لتحديد الاحتياجات العاجلة، مؤكداً أن كلفة إحتياجات المستشفى التي سينفذها الصليب الأحمر بالتنسيق مع الهلال الأحمر السوداني 20 الف دولار.

فيما أكد د. محمد عبد الرحيم المدير الطبي لمستشفى المناقل أن لجنة الصليب الأحمر الدولي ستنشئ محرقة طبية بمواصفات حديثة، كما سيتم ربط المستشفى بشبكة مياه جديدة وصيانة شبكات الصرف الصحي وحفر بئر لتوفير مياه الشرب فضلاً عن تركيب صهريج جديد بسعة 50 ألف لتر إلى جانب دعم مجمع العمليات بمولد كهرباء وصيانة محطة مياه مركز غسيل الكلى.

هذا وقد عبر ممثل المدير التنفيذي عن إشادتة بالدعم الذي يمثل حلا لبعض مشكلات المستشفى، مثمناً دور المنظمات في دعم الصحة عبر حملات صحة البيئة، متمنياً أن تمتد يد التعاون مع منظمات المجمتع المدني بدعم المحلية بعربة ضاغطة لنقل النفايات.

سونا