المدير العام لقوات الشرطة _وزير الداخلية المكلف يتفقد سير العمل بمكتب الجوازات باديس ابابا

تفقد الفربق شرطة(حقوقي) خالد حسان محي الدين مدير عام قوات الشرطة وزير الداخلية المكلف اليوم بالعاصمة الاثيوبية اديس ابابا مباني الجوازات والسجل المدني بحضور سفير وقنصل السودان باثيوبيا وذلك خلال توجهه الي دولة بورندي للمشاركة في فعاليات الدورة رقم(25) لمؤتمر الايابكو

وتفيد متابعات(المكتب الصحفي للشرطة) ان وزير الداخلية المكلف وجه بارسال فريق فني لاستئناف عمل الجوازات والسجل بالمدني لخدمة المواطنين المقيمين باديس ابابا والعالقين

الجدير بالذكر ان الداخلية وبناء علي توجيهات المدير العام لقوات الشرطة _وزير الداخلية المكلف قد تمكنت من استئناف العمل في سفارة السودان بالرياض/القنصلية العامة جدة/ السفارة القاهرة/ القنصلية العامة دبي. المكتب الصحفى للشرطة _ السودان

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