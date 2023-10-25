ترتيبات لإستئناف العام الدراسي بالجزيرة

بحثت اللجنة التحضيرية لإستئناف العام الدراسي 2023 _ 2024م في إجتماعها صباح اليوم بأمانة الحكومة بمدني برئاسة د. كمال الدين عوض مدير عام وزارة التربية والتعليم الوزير المكلف رئيس اللجنة السبل الكفيلة لإستئناف الدراسة بمدارس الولاية في مراحلها والمقترحات لمعالجة أوضاع النازحين بالمدارس والداخليات ومرتبات المعلمين من شهر مايو إلى أكتوبر الجاري إلى جانب وضع تقديرات حقيقة لإعادة تأهيل وصيانة المدارس. وأمن الإجتماع على تكوين لجنة لإيجاد مواقع بديلة للنازحين وإستقطاب الدعم الشعبي والتنسيق مع منظمات المجتمع المدني الدولية والوطنية لفتح المدارس وأمن الإجتماع ايضا على أن تضطلع كل محلية بمعالجة المشكلات التي تعترض إستئناف الدراسة إضافة لحصر الطلاب الوافدين . من جانبه أكد الوزير حرص وزارته على فتح المدراس وتنفيذ المقترحات لإنطلاق العام الدراسي وتنفيذ موجهات مجلس الوزراء بفتح المدارس في الولايات الآمنة، مشيراً للتعاون بين وزارتة والمنظمات للمساهمة في معالجة النازحين وفتح المدارس . فيما أعلن وزير المالية والإقتصاد والقوى العاملة عن إكتمال سداد مرتبات المعلمين لشهر أبريل وأن كلفة متبقي مرتبات المعلمين اكثر من 21 مليار جنيهاً. وكشف عن إتصالات مع وزارة المالية الإتحادية لسداد متأخرات المعلمين بما فيها تكاليف منحة عيدي الفطر والأضحى المبارك. سونا

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