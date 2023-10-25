بحث إمكانية دعم المنظمات لجهود بدء العام الدراسي بولاية البحر الأحمر

بحث المدير العام لقطاع التعليم بوزارة التربية والتوجيه بولاية البحر الأحمر الاستاذ هاشم علي عيسي امكانية دعم المنظمات لجهود الوزارة لمجابهة التحديات التي تواجه بدء العام الدراسي بالبحر الأحمر. جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي انعقد اليوم ببورتسودان برئاسة مدير عام قطاع التعليم بمشاركة ممثلي منظمات اليونسيف ورعاية الطفوله العالمية والائتلاف السوداني للتعليم للجميع ومنظمة العون الدولية، وذلك في إطار الاعداد للعام الدراسي بالولاية، بحضور مديري ادارات التخطيط التربوي وتنسيق المنظمات، وادارة التغذية المدرسية بالوزارة . وتناول الاجتماع التحديات التي تواجه بداية العام الدراسي المتمثلة في الايفاء باستحقاقات المعلمين واخلاء المدارس التي استخدمت كدور ايواء للنازحين بسبب الحرب وتوفير البديل لهم، وصيانة المدارس وتوفير الاجلاس والكتاب المدرسي خاصة كتاب الصف الثالث متوسط وتهيئة البيئة المدرسية لاستقبال الطلاب . واكد ممثلو المنظمات استعدادهم التام لدعم جهود الوزارة في معالجة التحديات التي تواجه بداية العام الدراسي والمساهمة في تهيئة البيئة التعليمية المناسبة بالولاية. وشددوا على ضرورة توفير المعلومات الاساسية والاحصاءات الرقمية اللازمة لتمكين المنظمات من التدخل بالصورة المطلوبة لانطلاقة العام الدراسي. سونا

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