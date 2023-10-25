الجيش السوداني: قواتنا أسقطت طائرة مسيرة في منطقة العيلفون تتبع للمليشيا المتمردة

الجيش السوداني - الناطق الرسمي قال الناطق الرسمي باسم الجيش السوداني نبيل عبد الله: – قواتنا أسقطت طائرة مسيرة في منطقة العيلفون تتبع للمليشيا المتمردة – العدو يحاول مناوشة بعض المواقع هنا وهناك ولكن جميع المحاولات تبوء بالفشل دائما وتعود بالخسائر في الأفراد والمعدات وسط العدو. الجزيرة – السودان

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