تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان مقطع فيديو أثار سخرية المتابعين على السوشيال ميديا الذين تسابقوا على مشاركته.
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع رجل سوداني أكد المعلقون أنه في الستين من عمره وهو يتحدث مع فتاة خليجية حسناء خلال مكالمة فيديو عبر تطبيق “تيك توك” الشهير.
وعرض الرجل السوداني على الحسناء الخليجية الزواج منه بعد أن أثبت لها رشاقته بإجرائه بعض التمارين الرياضية وهو “ينط” من مكان إلى مكان.
ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين فقد تعرض الرجل بعد ذلك لصدمة قوية من الحسناء الخليجية التي ردت عليه بأنها تعتبره مثل والدها وهي مثل بنته, حيث قالت في ردها (أنا مثل بنتك وأنت قدر أبوي).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. رجل سوداني في الستين من عمره يطلب من حسناء خليجية الزواج و”ينطط” على الهواء ليثبت لها أنه رياضي ورشيق والحسناء تصدمه (أنا مثل بنتك وأنت قدر أبوي) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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