خرجت الفنانة السودانية الشهيرة إنصاف مدني في مقطع فيديو من مقر إقامتها بالعاصمة المصرية القاهرة ردت من خلاله على بعض التعليقات. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فإن الفنانة التي اشتهرت بصراحتها الشديدة ردت على الناشط الشهير “الانصرافي” الذي طلب منها تسجيل أغنية. وطلبت المطربة الملقبة بملكة الدلوكة من الناشط الملقب بصرفة إرسال حافز مالي “غمتة” من أجل تسجيل الأغنية ومنح العازفين حقوقهم, حيث علقت قائلة: (بصراحة أنا الغناء المجان دا قاعد يفقرني). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو..الفنانة إنصاف مدني تشترط على الناشط الشهير “الإنصرافي” إرسال حافز مالي لتسجيل الأغنية التي طلبها (بصراحة أنا الغناء المجان دا قاعد يفقرني) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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