مفوضية شئون اللاجئين تقدم تركتورات للاجئين بمحليات ولاية القضارف

دشن والي القضارف المكلف الاستاذ محمد عبدالرحمن محجوب بمباني ادارة البحوث الزراعية بالقضارف ظهر اليوم عدد 6 تراكتورات قدمتها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين لمحليات المفازة والقلابات الشرقية وباسندة بحضور المدير العام لوزارة الانتاج والموارد الاقتصادية المهندس عمر احمد البشير ومدير عام وزارة المالية الاستاذة نجاة احمد محمد. واشاد والي القضارف المكلف بجهود المفوضية السامية للاجئين المتواصلة في سبيل خدمة اللاجئين والمجتمعات المستضيفة لهم، مشيرا الى حاجة تلك المناطق المتزايدة للخدمات، داعيا المفوضية الى العمل مع حكومة الولاية لايجاد مراكز ايواء بديلة للوافدين من ولاية الخرطوم حتى يتم تهيئة مدارس الولاية المستغلة كمراكز ايواء لاستقبال العام الدراسى الجديد. واوضح مدير ادارة اسكان اللاجئين المهندس عبدالمنعم عثمان ان هذا الدعم يأتي في اطار برنامج المفوضية لدعم المناطق المتأثرة باللجوء حيث يستهدف الدعم معسكرات اللاجئين في المجتمعات المستضيفة، مؤكدا تواصل مساعيهم مع المفوضية والمنظمات الاممية لتقديم المزيد من الدعم لتلك المناطق تقديرا لجهود مواطنيها في استقبال واستضافة اللاجئين بالمعسكرات المستهدفة. سونا

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