بسمة بوسيل تتبرع بكامل أرباح مشروعها الخاص طوال أكتوبر لأهالي غزة

أعلنت الفنانة بسمة بوسيل، عن تبرعها بكامل أرباح شركة خاصة تملكها في شهر أكتوبر، لأهل غزة، مطالبة من الجميع دعم القضية الفلسطينية، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام».
ونشرت الصفحة الرسمية للشركة، التي تملكها بسمة بوسيل، المتخصصة في أدوات التجميل، صورة مدون بها شعار الشركة، وعلقوا عليها: «انضم إلينا في دعم القضية.. انضم إلينا في أن يكون لنا صوت وبصمة.. سنتبرع بكامل أرباح منتجاتنا طوال شهر أكتوبر لدعم ومساندة إخواننا في غزة».
الوطن نيوز
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