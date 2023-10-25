نهر النيل: وزير الإنتاج يدشن حصاد الذرة بمشروع الشلال الزراعي بأبي حمد

دشن الأستاذ صلاح علي محمد أحمد وزير الإنتاج والموارد الإقتصادية بولاية نهر النيل، رفقة المدير التنفيذي لمحلية أبوحمد الأستاذ مأمون مجذوب شعراوي ومدير الزراعة بالمحلية، دشن اليوم حصاد محصول الذرة الصيفي بمشروع الشلال الزراعي بحضور مديري المشاريع الزراعية بكل من الأمن الغذائي _ كحيلة الزراعي – كلسيكل وممثلين لمجالس إدارات بعض المشاريع الزراعية.

وثمن وزير الإنتاج الجهود الكبيرة التي بذلتها إدارة الزراعة بالمحلية ومتابعتها الدقيقه للمشاريع الزراعية مما كان له الأثر الواضح في إنجاح الموسم الصيفي، مشيداً بلجنة مزارعي مشروع الشلال وهنأهم على الإنتاجية الجيدة لمحاصيل العروة الصيفية رغم الظروف التي تمر بها البلاد.

من جانبه، أشاد المدير التنفيذي للمحلية بالطفرة الكبيرة التي طرأت علي مشروع الشلال الزراعي، وحيا مجلس إدارة المشروع على جهودهم في تطوير وتحديث أنظمة الري بالمشروع بالشراكة مع مجلس المسؤولية المجتمعية والتي أسهمت في كهربة المشروع.

واشاد بالإنتاجية التي حققها المزاعون من محصول الذرة، مؤكداً استعداد حكومة المحلية لتذليل كل العقبات التي تواجه نهضة المشاريع الزراعية بالتنسيق مع إدارة الزراعة.