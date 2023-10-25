تشكيل لجنة لصيانة وإعادة تأهيل خزان قولو بمحلية الفاشر

أصدر والي ولاية شمال دارفور بالإنابة الأمين العام للحكومة إبراهيم حسب الدائم علي، اليوم الثلاثاء قراراً قضى بتشكيل لجنة لصيانة وتأهيل خزان قولو بمحلية الفاشر برئاسته والمدير العام لوزارة البنى التحتية والتنمية العمرانية رئيساً مناوباً والمدير العام لقطاع المياه مقرراً. وحدد القرار مهام وإختصاصات اللجنة في إعداد الخطط اللازمة لإزالة الأطماء المتراكمة بالخزان وإجراء الصيانات الأخرى اللازمة. وفوض القرار اللجنة لإستنفار الجهود الرسمية والشعبية والأهلية اللازمة وتنسيق جهود الوكالات الأممية والمنظمات العالمية والجمعيات والمنظمات الوطنية لإنجاح مشروع صيانة وإعادة تأهيل الخزان بما في ذلك تنفيذ برنامج الغذاء مقابل العمل والنفائر، والمساهمات الشعبية. ووجه القرار اللجنة بالشروع في تنفيذ المشروع فوراً. يذكر أن لجنة صيانة وإعادة تأهيل خزان قولو، الذي أنشأ في أربعينيات القرن الماضي بسعة تخزينية تبلغ (٤) أربعة مليون متر مكعب كمصدر اول لتغذية مدينة الفاشر، قد ضمت في عضويتها كل من المدير العام لوزارة المالية والمدير التنفيذي لمحلية الفاشر والمدير العام لمياه الريف والمدير العام لمياه المدن ومدير الوحدة الهندسية بحكومة إقليم دارفور. كما ضمت اللجنة في عضويتها عدداً من أعيان وقيادات منطقة قولو. سونا

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