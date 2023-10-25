شاهد بالفيديو.. طيران الجيش يقصف متحرك لقوات الدعم السريع تجاه مدينة شندي

الجيش السوداني - طيران حربي قالت مصادر للجزيرة بأن طيران الجيش السوداني نفذ غارة جوية على متحرك لقوات الدعم السريع “المتمردة” كان في اتجاهه لمدينة شندي. وقالت المصادر بأن القصف كان في اتجاه جبل جباري والبكاش على مسافة 70 كيلو متر من مدينة شندي بولاية نهر النيل. وتعتبر هذه من المرات القليلة التي تتحرك فيها القوات المتمردة تجاه شمال الخرطوم، بعد أحداث مطار مروي في بداية الحرب عند منتصف أبريل الماضي. شاهد الفيديو على الجزيرة – السودان: الخرطوم – أخبار الخليج 365

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