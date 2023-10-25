بالصور.. المواصفات بالنيل الأبيض تبيد أطناناً من المواد الغذائية منتهية الصلاحية

أبادت الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس بولاية النيل الأبيض، بالتعاون مع شركائها في اللجنة العليا لشؤون المستهلكين بالولاية، أكثر من خمسة أطنان من السلع الغذائية منتهية الصلاحية والتالفة والتي تم التبليغ عنها طواعية من إحدى شركات المواد الغذائية بالولاية. وشملت هذه السلع ألبان، عصائر مجففة، شعيريه، بسكويت وحلويات مختلفة، وذلك بعد إكمال كافة الإجراءات الفنية والقانونية المطلوبة. وأشاد المهندس مجدي صديق الحاج مدير فرع الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس بالولاية بالفهم العميق لمعاني وبرامج القياس علي مستوى النيل الأبيض. وقال إن البلاغات الطوعية تؤكد الإدراك الأخلاقي المميز من قبل الشركات والتجار والموردين بالتبلبغ الفوري وطواعية عند إنتهاء صلاحية المنتجات التي بحوزتهم أو عند تعرضها للتلف والقيام بواجبهم تجاه المستهلك مما ساهم في تحقيق أهداف المواصفات والمقاييس التي تعمل دوماً لتحقيقها خلال أنشطة اعمالها الميدانية والبرامج التوعوية الإعلامية المستمرة لترسيخ ثقافة التقييس وحماية المستهلك. وناشد الحاج جميع الشركات والتجار بالتبليغ الفوري عند إنتهاء صلاحية المواد الغذائية والإستهلاكية الأخرى أو عند تعرضها للتلف لأي سبب كان عبر مكاتب الهيئة المنتشرة بمدن الولاية المختلفة. سونا

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