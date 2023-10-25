إزالة 63 راكوبة عشوائية ضمن مشروع ترحيل سوق الشاحنات بعطبرة

كشف العميد شرطة الطيب محمد أرتولي مدير شرطة محلية عطبرة عن إزالة عدد 63 راكوبة عشوائية ضمن مشروع ترحيل سوق الشاحنات العشوائي إلى موقعه الجديد شرق مدينة عطبرة. وأوضح مدير شرطة المحلية أن مشروع الترحيل تشارك فيه قوة مشتركة كبيرة تضم جميع القوات النظامية إلى جانب الجهات التنفيذية ذات الصلة. وأشار العميد شرطة الطيب أرتولي إلى إبادة كميات من الخمور البلدية التي تم ضبطها خلال عمليات الإزالة. وكشف عن إخطار أصحاب الأكشاك بإخلاء مواقعهم خلال مدة لا تتجاوز 24 ساعة والإنتقال للموقع الجديد تمهيداً لتنفيذ قرار الإزالة. سونا

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