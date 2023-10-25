والي جنوب كردفان يرأس اجتماع طواري المساعدات الانسانية

ترأس والي جنوب كردفان محمد إبراهيم عبدالكريم إجتماع لجنة طواري المساعدات الإنسانية للبحث عن كيفية وإمكانية توزيع المساعدات الإنسانية للمتضررين والنازحين بالاحداث. وأكدت سستر بتول سليمان الدود المدير العام لوزارة الصحة والتنمية الإجتماعية، في تصريح صحفي، أن الإجتماع ناقش الضوابط والإجراءات والمعايير المنظمة لتوزيع المساعدات الإنسانية عبر اللجان الفنية المختصة التي تم تشكيلها بقرار من الوالي للإضطلاع بمهامها في الحياد والمراقبة وحصر وتسجيل المستفيدين تحت إشراف المدير التنفيذي ولجان الأحياء السكنية. بجانب لجان أخرى للتحقق في إختيار ومعايير المستفيدين بغرض تدارك الإشكالية الفائتة، تحقيقاً للعدالة والتأكد من سلامة إيصال المساعدات الإنسانية لمستحقيها. وأشارت بتول إلى أحكام التنسيق المشترك بين مفوضية العون الإنساني وبرنامج الرعاية الإجتماعية ممثلة في برنامج حدة الفقر، مؤكدةً سعي الحكومة لإيصال المساعدات الإنسانية للمتأثرين بالنزاع وتذليل كافة الإجراءات اللازمة لتوصيل المساعدات. سونا

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