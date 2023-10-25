بايرن يحافظ على سلسلته القياسية.. وكين يعادل لامبارد

واصل بايرن ميونخ نتائجه المميزة في دوري أبطال أوروبا بحفاظه على العلامة الكاملة منذ بداية الموسم الحالي، وذلك عقب فوزه خارج أرضه على حساب جلطة سراي.
الفريق البافاري نجح في الفوز (3-1)، اليوم الثلاثاء، في إطار الجولة الثالثة بالمجموعة الأولى.وذكرت شبكة “سكواكا” للإحصائيات أن البايرن حافظ على سلسلته القياسية بدور المجموعات عبر وصوله إلى 37 مباراة متتالية بلا هزيمة.
وشهدت المباراة تسجيل الإنجليزي هاري كين هدف بايرن الثاني، ليصل إلى هدفه رقم 23 في البطولة الأوروبية.
وأشار المصدر ذاته إلى معادلة كين رقم مواطنه فرانك لامبارد، أسطورة تشيلسي، من ناحية عدد الأهداف المسجلة في البطولة.
كووورة
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